Variante brasiliana tra i banchi. Scuola media chiusa per 5 giorni

È stato «confermato dall’Istituto Lazzaro Spallanzani il caso sospetto di variante brasiliana riscontrato all’istituto Sinopoli-Ferrini». Lo afferma il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, precisando che la Asl «ha posto in essere tutte le misure previste dal protocollo Covid, ivi comprese le indicazioni in caso di sospetto o accertata variante».

La scuola, nel quartiere africano a Roma, «è attualmente chiusa per 5 giorni e verrà riaperta solo al termine di tutti i controlli e in piena sicurezza. Il personale scolastico è stato sottoposto a tampone, i contatti di caso sono stati testati e sono stati programmati i tamponi per tutti gli alunni, che verranno eseguiti nel corso della settimana». Tre giorni fa era già stato riscontrato un caso di positività alla variante inglese di Sars-Cov-2.

