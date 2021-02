Account falsi per scambiare video e foto hot di minori. In manette un giovane di 25 anni

11 febbraio 2021 a

Apriva account falsi per poter scambiare materia pedopornografico. Un centinaio di foto e video hot, tutte con minorenni, sono state sequestrati dai poliziotti a un 25enne italiano, arrestato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’attività di indagine è iniziata dall’individuazione di due account social sospetti, dietro i quali si nascondeva l’ipotesi di scambio di materiale sessualmente esplicito ritraente minori. Gli accertamenti informatici fatti, anche a livello internazionale, hanno consentito di individuare prima una mail fittizia collegata agli account, creata appositamente al fine di sviare le investigazioni, e poi di identificarne l’utilizzatore, che si connetteva attraverso una rete wi-fi aperta per nascondere le proprie tracce.

Sulla base degli elementi di prova raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione, locale e informatica, che ha permesso di accertare il possesso, da parte del ragazzo, di una vera e propria cineteca dai contenuti inequivocabilmente riconducibili a minori di 18 anni. All’esito della convalida da parte del Gip dell’arresto in flagranza di reato, il 25enne incensurato è stato posto ai domiciliari.

