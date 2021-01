Agricoltori contro la Regione: no all'aumento dei canoni di affitto

27 gennaio 2021 a

Gli agricoltori contro la Regione Lazio che chiede l’adeguamento dei canoni di locazione dei terreni. La denuncia arriva dal sito 7Colli che ricorda che la vicenda "affonda le radici nel periodo in cui si realizzò il grande frazionamento dei fondi rustici": prima appartenevano all’ex Pio istituto di Santo Spirito. La zona, molto fertile, lambisce la tenuta di Maccarese e arriva in zona Pisana e Ponte Galeria, per risalire l’Aurelia, da Focene a Passoscuro.

Queste terre vengono coltivate da famiglie di agricoltori che si sono presi cura da più di ottant'anni dei lotti con specifiche concessioni, firmate e in parte rinnovate con la Regione Lazio. "Da via Cristoforo Colombo - spiega 7Colli - pretenderebbero un aumento considerevole dei canoni. Sostanzialmente portandoli a prezzo di mercato, secondo le ultime stime dell’Ismea (Istituto per il mercato agricolo ndr). Pena, la revoca del titolo. Che verrebbe rimesso a bando. E sostanzialmente lo sfratto per centinaia di famiglie. Una situazione insostenibile, secondo i rappresentanti della categoria. Perché con i nuovi affitti, produrre il grano costerebbe molto più del prezzo medio a cui si può rivendere".

