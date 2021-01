Roma, incubo a Centocelle: l'auto in bilico sulla voragine profonda dieci metri

Massimiliano Gobbi 19 gennaio 2021 a

Crolla la strada a Centocelle, nel quadrante sud-est di Roma. Una voragine enorme, profonda 10 metri, si è aperta questo pomeriggio in via Tor de' Schiavi, all'altezza via dei Glici. Il crollo è avvenuto intorno alle 16.30 quando il conducente di una Opel, che stava percorrendo la strada, è rimasto incastrato con la sua vettura all'interno della maxi-buca. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'auto e mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto è stata chiamata l'unità operativa del nucleo speleo-alpino-fluviale, una squadra proveniente dal distaccamento Tuscolano 2, il funzionario di guardia e il carro luce.

Il cratere ha coinvolto un'area di 12 metri quadrati causando la chiusura parziale della strada, un'arteria importante della città che collega via Casilina con piazzale della Gardenie. Disagi e ripercussioni al traffico per tutta la serata. Sulle cause del cedimento, forse favorito dalle piogge degli ultimi giorni, sono in corso gli accertamenti degli agenti di polizia municipale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Nel 2016 una grossa perdita di acqua ha provocato nel quartiere una voragine di 3 metri di diametro e di circa 20 metri di profondità. Nel maggio 2018, in via dei Gerani, angolo via delle Campanule, il manto stradale ha ceduto e una betoniera è stata inghiottita da un buco apertosi sull'asfalto. A luglio di quest'anno, invece, si è aperta una voragine sulla sede dei binari del tram in via Bresadola all'altezza del civico 78 della strada del V Municipio.

