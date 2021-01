Investe un poliziotto e fugge, ferito da un colpo di pistola

15 gennaio 2021 a

a

a

Fermato a un posto di controllo, è risalito velocemente in macchina tentando di investire il poliziotto che ha sparato un colpo di pistola nel tentativo di farlo desistere. È successo alle 15 in via Monte del Gallo, in zona Gregorio VII quando una volante ha intimato l’alt a un’auto con tre persone, due tunisini davanti e una donna italiana seduta dietro, a bordo. Quando la macchina, una Hnda Civic, si è fermata, l’autista ha consegnato i documenti all’agente, scendendo poi alla richiesta di aprire il portabagagli. È stato a quel punto che l’uomo si è rimesso velocemente al volante tentando di investire il poliziotto e continuando la sua fuga in direzione di via Cava Aurelia. Il poliziotto ha esploso un colpo di pistola, poco prima che la macchina si schiantasse contro un muretto. Quando i due poliziotti sono scesi dall’auto hanno notato l’uomo alla guida ferito dal proiettile: sul posto l’ambulanza che ha portato in ospedale sia lui che l’agente che ha rischiato l’investimento. I due feriti, il tunisino che era alla guida, colpito da un colpo di pistola sparato dagli agenti e il poliziotto investito, si trovano entrambi in ospedale in osservazione. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.