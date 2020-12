La magia arriva a piazzale Spadolini con la musica di Taskayali

23 dicembre 2020 a

La grande bellezza è quella che oggi pomeriggio è arrivata alla stazione Tiburtina. Lo ha fatto attraverso un pianoforte e le mani che sprigionavano magia di Francesco Taskayali. Piazzale Spadolini si è fermato per ascoltare la musica arrivata all'improvviso.

Per una volta tutto in quell’area è apparso immobile e perfetto: i migranti e i volontari del presidio Baobab Experience, i viaggiatori di ritorno a Roma e chiunque si sia trovato anche solo per caso a passare lì in quegli istanti si è fermato ad ascoltare. Applausi da tutti per Taskayali, pianista e compositore di professione e volontario della Croce Rossa Italiana con cui ha partecipato a varie missioni nel mediterraneo.

