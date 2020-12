Assume ex da Giunta Nogarin. Così la Raggi risolve la disoccupazione

09 dicembre 2020 a

a

a

«A risolvere la disoccupazione ci pensa Virginia Raggi, basta bussare alle porte del Campidoglio per risolvere i problemi di occupazione. È sufficiente che nel curriculum risultino ex di qualcosa, meglio se ex assessori del Comune di Livorno o ex parlamentari M5s». Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, commentando l’arrivo di Francesca Martini, ex assessore al Lavoro di Filippo Nogarin, nello staff dell’assessora al Verde di Roma.

Nogarin «adesso è consulente part-time al bilancio alla corte della sindaca - aggiunge Bordoni -. Il Movimento 5 stelle si professa ancora duro e puro? Di certo non è insensibile alle occupazioni last minute di Raggi che ha lanciato un’Opa sul Campidoglio, mentre a noi non resta che presentare un lungo e dettagliato esposto alla Corte dei Conti. La sindaca ha approvato un nuovo incarico, ben 89 mila euro l’anno, questa consulenza servirà a per dare una mano nella gestione del Verde di Roma Capitale. Raggi e il Movimento 5 stelle - conclude Bordoni - continuano a posizionare le proprie truppe nei ruoli chiave del Campidoglio e naturalmente a spese dei romani».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.