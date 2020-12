Travolto e ucciso da un camion, incidente choc sulla Pontina. Traffico in tilt

Massimiliano Gobbi 01 dicembre 2020 a

Incidente mortale sulla Pontina, un pedone che camminava a bordo strada viene travolto da un autocarro e ucciso. E' successo questa mattina, intorno alle ore 5.30, sulla strada statale 148 al km 26+200 in direzione Roma, all'altezza del campo nomadi di Castel Romano. L'impatto della dinamica è ancora tutto da ricostruire, fatto sta che la vittima, per cause ancora da accertare dalle autorità intervenute, è rimasta falciata dal mezzo pesante e morta sul colpo. Si tratta di un uomo che al momento non è stato ancora identificato, privo di documenti di riconoscimento.

La strada è chiusa, con uscita obbligata a Pomezia nord all’altezza di via Naro, lunghe code si verificano da via della Castagnetta e via di Trigoria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute tre pattuglie della polizia municipale di Roma Capitale del gruppo Eur per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.



