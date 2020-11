La Lega svela il bluff della Raggi sul Forlanini. Corrotti: e l'M5s in Regione...

Massimiliano Gobbi 21 novembre 2020 a

La sindaca di Roma Virginia Raggi "oggi improvvisa una passerella all’interno dell’Ospedale Forlanini chiedendone la riapertura. Ciò che però non sa, o fa finta di non sapere, è che solo pochi giorni fa alcuni suoi colleghi di partito in Regione Lazio hanno bocciato la mia mozione che chiedeva la riapertura della struttura esclusivamente per fini socio-sanitari e dare così respiro all’emergenza posti letto nella Capitale.” Attacca così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti che sul Forlanini ha presentato alla Pisana una mozione che ha trovato però il parere contrario della maggioranza e di una parte del Movimento 5 Stelle, facendo uscire così allo scoperto le intenzioni dei partiti alla Regione Lazio.

E’ di poche ore fa, infatti, l’annuncio con un tweet di un sopralluogo al Forlanini della sindaca che, nello stesso post, ha condiviso il link di una petizione lanciata su Change.org dal prof. Massimo Martelli e indirizzata, oltre al presidente Zingaretti e al ministro Speranza, anche a lei. Insomma, una doppia gaffe che le opposizioni non si sono lasciate sfuggire.

