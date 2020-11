Vagava da sola al Pantheon. Trovata la giapponese positiva al Covid

Andrea Ossino 21 novembre 2020 a

Sayoko Miyake è stata ritrovata. La sessantottenne positiva al Covid che aveva fatto perdere le sue tracce lunedì scorso è stata notata dopo le 10 di ieri sera in piazza della Rotonda, al Pantheon. La donna é stata riconosciuta, mentre vagava da sola in strada, dai militari dell'Esercito Italiano "6° Reggimento Genio Pionieri" impegnati in servizio di vigilanza nella piazza, ambito operazione "strade sicure" che hanno chiamato i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e della Stazione Roma Piazza Farnese. La donna, in ambulanza è stata portata all’ospedale Santo Spirito per accertare le sue condizioni di salute. Poi è stata riaccompagnata nella casa di riposo da cui si era allontanata.

Non è la prima volta che Sayoko Miyake si allontana dalle cure dei familiari facendo perdere le sue tracce. Ad esempio nel 2006. La signora di origini giapponesi, residente in Italia dal 1986, risente di problemi psichici che, a quanto pare, non offuscano la lucidità messa in campo al momento della fuga. L’ultima volta che la donna è scomparsa infatti i familiari l'hanno potuta riabbracciare solo dopo 3 anni, quando è stata ritrovata nel cuore di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. È massiccio il dispiegamento che le forze dell’ordine hanno messo in campo per rintracciare l’ex guida turistica. Probabilmente è proprio grazie alla professione che ha svolto per circa venti anni che la sessantottenne riesce a diventare “invisibile”. Del resto conosce a memoria le vie del centro storico della Capitale. Ed è proprio lì che si sono concentrate le ricerche coordinate dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Aurelio. L’allontanamento della signora Sayoko Miyake ha destato timore a causa della positività al Covid. L’allarme era stato lanciato lunedì scorso, quando la figlia della sessantottenne ha denunciato la scomparsa. Era ricoverata nella casa di cura Nostra Signora del Sacro Cuore all'Aurelio, come paziente affetta da psicosi.

Lunedì ha fatto perdere le sue tracce. Prima, però, ha svuotato il suo armadietto e ha riposto tutti i suoi vestiti in due borse. Ieri fortunatamente è stata ritrovata.

