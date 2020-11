A Termini 250 lavoratori a rischio licenziamento

05 novembre 2020 a

Alla Stazione Termini ci sono 250 lavoratori del settore ristorazione che sono a rischio licenziamento. Si tratta dei lavoratori del Gruppo Cremonini al quale la società Grandi Stazioni non intende rinnovare il contratto d'affitto. Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, ne parla sul sito 7Colli e chiede l'immediato intervento delle istituzioni in difesa dei lavoratori. "Della questione farebbero bene ad occuparsi anche le competenti commissioni regionali e che l’amministrazione Zingaretti – se esistono politiche a salvaguardia del lavoro – si disponga ad accettare anche le soluzioni che saranno proposte dal centrodestra. La Regione deve intervenire prima che Roma Capitale infligga un altro duro colpo al settore della ristorazione, già messo in ginocchio dai decreti del governo".

Gli unici a occuparsi della questione sono gli esponenti di Fratelli d'Italia, Lega e il sindacato Confintesa. «I 250 lavoratori dipendenti di Chef Express, Mister Panino, MC Donald e Rosso Pomodoro non ci stanno ad accettare il ricatto di chi si sente forte e vuole chiudere il bar centrale della Stazione Termini gettando in mezzo alla strada i suoi dipendenti», ha spiegato Alfredo Magnifico, segretario generale di Confintesa Smart in merito alla decisione della società Grandi Stazioni, la Società del gruppo Ferrovie dello Stato, che non intende rinnovare il contratto di affitto dei locali affidati al gruppo Cremonini, con marchio Chef Express, McDonald’s, Mister Panino e Rosso". Per questo fino al 30 novembre Confintesa Smart e i lavoratori effettueranno l’assemblea permanente nei locali del bar centrale della stazione Termini.

