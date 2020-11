Gigi Proietti, al via la cerimonia nella Chiesa degli Artisti

05 novembre 2020 a

a

a

Nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo, sono iniziati i funerali di Gigi Proietti. Un caldo applauso ha accolto il feretro. La celebrazione si sta svolgendo in forma privata a causa delle restrizioni per il Covid. Oltre alla famiglia, la compagna Sagitta Alter e le due figlie Susanna e Carlotta, sono presenti gli amici e colleghi dell’attore. Presente anche il governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Applausi dai balconi di piazza del Popolo, dai romani e dai poliziotti sulla piazza, tanti "Ciao Gigi" dai varchi di via Ripetta e via del Babuino. Il feretro è stato accompagnato dalla compagna Sagitta e dalle figlie Carlotta e Susanna.

Gigi Proietti, le lacrime di amici e attori nel suo teatro

All’uscita dalla chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, un lungo applauso ha accompagnato il passaggio del feretro. Lacrime e commozione da parte di tutti i presenti, familiari, amici, colleghi e anche da parte di una folta rappresentanza di fan posizionati dall’altro lato della piazza e in ogni angolo della strada. Dalle finestre i residenti hanno gridato più volte «ciao Gigi. Non ti dimenticheremo». Roma si è stretta così intorno al "suo" Proietti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.