Un cane segugio, caduto in un dirupo profondo circa 7 metri all’interno del parco Villa Ada a Roma, è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri si sono calati nella profonda scarpata utilizzando tecniche speleo fluviali e, una volta assicurato il cane alle imbragature, è stato tirato in salvo e affidato in buone condizioni alla sua padrona.

