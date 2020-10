Ristorante a fuoco. Fiamme all'Ostiense

M.G. 28 ottobre 2020 a

Fiamme sull'Ostiense, a fuoco un ristorante. È successo questa mattina, intorno alle 4, dove otto squadre dei vigili del fuoco, tra le quali tre autobotti provenienti dalle sedi di Ostiense, La Rustica e Tuscolano II, sono intervenute al civico 137 di via Ostiense a seguito di incendio attività di ristorazione denominata "I Malavoglia". A lanciare l'allarme alla sala operativa dei vigili è stata la chiamata della Polizia di Stato.

L'incendio è stato attaccato su più fronti per evitare la propagazione ad altre strutture. Per agevolare il lavoro del personale dei pompieri durante le operazioni di messa in sicurezza la zona interessata è stata interdetta al traffico. Tutt'ora sono in corso le operazioni di spegnimento e di verifiche strutturali alla presenza del funzionario di servizio. Restano da accertare le cause del rogo, sul caso indagano gli agenti di Polizia di Stato.

