Da uno spinello i carabinieri scoprono un deposito di droga nascosto nel box

Dal tentativo di un 43enne romano di disfarsi di uno spinello alla vista dei carabinieri, i militari hanno scoperto un vero e proprio magazzino dello spaccio. Una pattuglia della stazione San Pietro lo ha notato in piazza Borgoncini Duca e lo ha seguito fino al suo garage. Alzata la saracinesca del box di proprietà del 43enne, infatti, i militari hanno avvertito un forte odore acre. Hanno quindi allertato i colleghi del nucleo cinofili del Comando provinciale di Roma facendo scattare una perquisizione all’interno del locale. Sono stati rinvenuti più di 3 chili di marijuana, circa 1,5 chili di hashish, nonché tutto il materiale utile per la preparazione delle dosi e denaro contante, ritenuto il provento dell’attività illecita. Il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Gli investigatori hanno accertato che lo stupefacente sequestrato, avrebbe consentito il confezionamento di oltre 32 mila dosi da vendere ai giovani della movida.

