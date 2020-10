Sul marciapiede senza mascherine, prostitute multate a Roma

23 ottobre 2020 a

a

a

Sono 136 le persone identificate, in zona Colombo, nell’ambito dei controlli disposti con ordinanza dal Questore per il rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19. Nel corso del servizio, al quale hanno partecipato agenti del commissariato Colombo e unità del Reparto prevenzione crimine Lazio, sono stati effettuati controlli anti assembramento in largo Beato Placido Riccardi, via Corinto e nella stazione della metropolitana linea B, fermata Basilica San Paolo.

La Raggi dia un premio al vigile che fa più multe a chi è senza mascherina

Ad essere sanzionate per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale 7 persone di cui 5 prostitute. Quattro gli esercizi commerciali controllati nel corso dell’operazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.