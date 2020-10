Tablet regalati agli studenti per la didattica a distanza. Il "miracolo" di Casal Bruciato

Per una volta la scuola dà il buon esempio

L’Istituto comprensivo “Anna Fraentzel Celli” di Casal Bruciato, ha consegnato oggi agli studenti i nuovi strumenti informatici per la didattica: una lavagna interattiva multimediale (LIM), 25 tablet e relative connessioni e installazioni i cui costi sono stati sostenuti da Autostrade per l’Italia.

“La scuola sta attraversando momenti difficili dovuti all’emergenza Covid” afferma la dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Annarita Tiberio. “Per questo abbiamo dovuto inventare nuovi modi di fare scuola attraverso l’utilizzo della didattica integrata, anche a distanza. Ma avevamo bisogno che tutti gli alunni fossero dotati di un dispositivo, sia a scuola che a casa: non è facile che in famiglia ci sia un device per ciascun figlio, soprattutto in un momento in cui anche i genitori sono spesso in smart working. Non ci siamo arresi – aggiunge la Tiberio – e così abbiamo attivato tutti i canali per fornire le strumentazioni: mai come in questa occasione abbiamo constatato quanto l’alleanza tra istituzione scolastica e realtà territorio sia insostituibile per far sì che nessuno rimanga indietro o rallenti il suo percorso. E la tecnologia è il fattore chiave per questo momento di emergenza, perché mette in collegamento i ragazzi e permette loro di crescere insieme anche se distanti. Il nostro impegno ha raggiunto il suo scopo nell’incontro con una Società che ha mostrato particolare sensibilità al bisogno dei nostri ragazzi, rispondendo prontamente con questa donazione”.

Storico istituto di questo quartiere periferico, solo poche settimane fa la dirigente scolastica aveva contattato l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, sollecitando un supporto economico e logistico per rendere le attività educative e pedagogiche più efficienti, anche a fronte delle difficoltà dettate dall’emergenza pandemica.

Importante presidio educativo di un territorio che vede uno dei più alti tassi di dispersione scolastica, l’Istituto “Anna Fraentzel Celli” si trova nello stesso quartiere della sede centrale di Autostrade per l’Italia e si articola in quattro strutture: la sede centrale di via Filippo Fiorentini (Piccinini - primaria), il Plesso Stefania Quaranta (secondaria di primo grado), il Plesso Santoro (infanzia e primaria) in via Verdinois e il Plesso Sabin (infanzia) in via Mario Borsa. L’Istituto Fraentzel punta alla crescita degli alunni attraverso didattiche innovative, volte a contrastare la dispersione scolastica. Questa scuola vanta una lunga storia: qui tra l’altro insegnò negli anni Sessanta Gianni Rodari, di cui quest’anno si celebrano i cent’anni dalla nascita.

L’Ad di Aspi era presente alla consegna delle apparecchiature agli studenti della seconda elementare del plesso Santoro.

