Fratelli d'Italia, Colosimo e Aurigemma alla manifestazione a Montecitorio: "Dalla parte di infermieri e operatori sanitari"

"Questa mattina, in rappresentanza del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Lazio, abbiamo preso parte alla manifestazione sotto Montecitorio organizzata dalla Nursind per testimoniare la nostra vicinanza agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari che chiedono giustamente che i loro diritti gli vengano riconosciuti sempre e non solo in periodi di emergenza". A sottolinearlo sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e Antonello Aurigemma.

"Gli infermieri, cosi come le altre figure sanitarie - dichiarano - svolgono un ruolo importantissimo e molto delicato ed è giusto quindi valorizzare e rispettare il grande lavoro effettuato da questi professionisti, in un settore fondamentale come la sanità. In particolare, poi, abbiamo voluto portare la nostra solidarietà agli infermieri del San Camillo di Roma che solo pochi giorni fa sono stati tacciati dalla direzione di diffondere fake news. La loro unica colpa quella di aver testimoniato con foto e video una situazione del pronto soccorso a dir poco vergognosa. Ma è evidente che al direttore generale conviene di più emanare editti bulgari piuttosto che cercare di rimediare ai suoi errori causati da un'evidente incapacità".

