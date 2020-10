Trascinato in mare dalla corrente, anziano muore a Cerveteri

Massimiliano Gobbi 04 ottobre 2020 a

Tragedia a Cerveteri, trovato questo pomeriggio, a 500 metri a nord dal Fosso Zambra, il corpo di un uomo disperso in mare. Si tratta di una persona anziana, di circa 70 anni, di Viterbo che nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10, per cause ancora al vaglio dagli investigatori, è scomparso nei pressi della foce del fosso Zambra facendo perdere ogni traccia. A lanciare lanciare l'allarme un anziano, che ha notato uno zainetto sulla riva del fosso e segnalato la scomparsa. Dalle prime ore della mattina, sono cosi intervenuti vigili del fuoco, sub, motovedetta della capitaneria di porto, guardia costiera e carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. Nel tardo, pomeriggio, il ritrovamento del corpo a 500 metri a nord del fosso, verso Santa Marinella . In corso, le procedure di recupero della salma. M.G.

