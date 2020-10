Studente positivo all'Avogadro, tutta la classe al drive-in per il tampone

Valentina Conti 02 ottobre 2020 a

Si moltiplicano i contagi da Covid nelle scuole della Capitale. L’ultimo episodio accertato è stato riscontrato ieri nella nella 5^E del Liceo scientifico statale Avogadro di via Cirenaica. “Gli studenti si recheranno stamane, alle ore 12, presso il Drive-in di Santa Maria della Pietà per effettuare il tampone”, dà notizia il sito della scuola. La classe ha frequentato in presenza ed è al momento posta in isolamento fiduciario. E’ partito il protocollo: gli studenti saranno contattati dalla Asl Roma 1, ai docenti sarà chiesto, sempre dalla Asl, di compilare un modulo di autocertificazione in base al quale il servizio sanitario assumerà le decisioni più opportune. L'aula verrà sanificata da una ditta esterna.

