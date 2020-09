Alberi caduti, incidenti e traffico in tilt. Il maltempo mette in ginocchio Roma e provincia

Massimiliano Gobbi 26 settembre 2020 a

Il maltempo di questo fine settimana sta mettendo in ginocchio la Capitale e la provincia. A creare i maggiori disagi, il forte vento. Tanti sono stati gli alberi caduti, auto danneggiate, feriti e disagi alla viabilità. Questa mattina un albero di grandi dimensioni è caduto sopra una macchina parcheggiata a piazzale Re di Roma. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

A Trastevere, in via Dandolo , questa notte un albero di grandi dimensioni ha bloccato la strada sino alla rimozione. "Sino ad oggi nella Capitale si è avuta la peggiore manutenzione del verde della storia della città - dichiara in una Piergiorgio Benvenuti, presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale - da risorsa il patrimonio ambientale si è trasformato in un costante pericolo. Ora, quasi a fine consiliatura, dovrebbe essere stanziato un milione di euro per le nuove piantumazioni che di fatto non sono state effettuate da 6 anni. Saranno messi a dimora 2500 alberi grazie alle risorse economiche di un bando di gara che, l’amministrazione cittadina, aveva indetto alla fine del 2019".

Danni anche in tutta la provincia. Sul litorale nord si sono registrati tanti interventi di messa in sicurezza di guaine, tetti, pannelli pubblicitari. Alle ore 3 del mattino, inoltre, durante il nubifragio, al km 52,2 della SS1 Aurelia, a S.Marinella una Fiat Panda condotta da un ragazzo di nazionalità italiana, si è ribaltata nella formetta stradale a causa dell’impattato con un tombino in cemento armato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Carabinieri e personale del 118 Formia soccorso, che hanno collaborato alla delicata estrazione del ragazzo trasportato successivamente al San Paolo Civitavecchia.

