Caos monopattini elettrici a Roma, Rutelli all'attacco: basta anarchia

Basta con l'anarchia dei monopattini elettrici a Roma. "Bisogna regolarli: fanno parte di una modalità anarchica di circolazione o sono un contributo alla mobilità collettiva? Io punterei sulla seconda. Ci sono centinaia di incidenti e all`inizio può anche essere fisiologico, ma ci sono aree dedicate e misure ad hoc? A Parigi, per esempio, c'è una regolamentazione precisa con nodi di scambio nei punti cardine della città, con decine di migliaia di persone che ci vanno a lavoro e non li vedono solo come un gioco di quartiere. Lo stesso vale per le piste ciclabili". Lo ha detto l`ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, presidente della Scuola di servizio civico, a margine dell`inaugurazione del ciclo di lezioni della sua scuola per la formazione di giovani amministratori pubblici alla Facoltà di Architettura dell`Università` La Sapienza di Roma, a Valle Giulia.

