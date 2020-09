Piove e Roma va sott'acqua. Amarcord Raggi: cosa scriveva a Marino....

24 settembre 2020 a

a

a

Due gocce e Roma diventa una piscina. I romani ci hanno fatto il callo, e a ogni acquazzone come quello di ieri in tanti si ricordano i tweet dell'attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, quando in Campidoglio c'era Ignazio Marino. "Domani piove, gonfiate i gommini" scriveva solo cinque anni fa mentre Alessandro DI Battista commentava: "Piove un giorno e Roma diventa la città più invivibile d'Europa". Con i 5Stelle al potere la situazione non è migliorata, tutt'altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.