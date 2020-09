Roma, Marcello De Vito lancia Crea Movimento. Chi sono i grillini pronti alla diaspora

24 settembre 2020 a

Dopo l'addio al MoVimento Cinque Stelle il presidente dell’aula Giulio Cesare lancia il suo progetto. Ieri sera l'ex grillino Marcello De Vito ha presentato il nuovo movimento raccogliendo l'adesione o per lo meno la curiosità di numerosi militanti M5s soprattutto dell'area della Lombardi. Il presidente dell'Assemblea capitolina, in una prima fase allontanato dai pentastellati dopo l'arresto per corruzione nell'ambito di uno dei filoni di inchiesta nati dall'indagine sullo stadio della Roma, non aveva mai escluso l'addio ai grillini e la volontà di creare una formazione politica nuova in vista della corsa in Campidoglio. "Crea Movimento" è la nuova associazione che punta a sviluppare il "progetto per Roma 2021" con il duplice obiettivo di visione e sviluppo della Capitale.

