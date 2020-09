Willy, i fratelli Bianchi fanno a botte pure in carcere. Trasferiti nel braccio degli "infami"

22 settembre 2020 a

I fratelli Gabriele e Marco Bianchi menano le mani anche in carcere e finiscono nel braccio G9 primo piano del carcere di Rebibbia, quello dove sono rinchiusi i detenuti più pericolosi e più a rischio ritorsioni come pedofili, collaboratori di giustizia e stupratori. I due sono accusati con Mario Pincarelli dell'omicidio del giovane Willy Monteir Duarte, in seguito a un brutale pestaggio vicino a un locale a Colleferro. Ora sono stati trasferiti dal braccio G12 piano terra dove sono stati rinchiusi per i 14 giorni di quarantena.

Gli altri reclusi non li vogliono accanto, scrive il Giornale che riporta la denuncia dell'associazione "Detenuti Liberi" secondo cui i fratelli di Artena avrebbero litigato con un marocchino che si era rivolto a loro mentre si recavano in parlatorio. L'episodio ha spinto la figlia dello straniero a chiedere la protezione dai fratelli Bianchi al Garante del Lazio, Stefano Anastasìa.

La situazione è esplosiva tra i Bianchi e gli altri detenuti. Urla e insulti contro i fratelli si susseguono di notte e di giorno, e si parla "persino di sputi nei piatti in cui mangiano", riporta il quotidiano. Ora sono reclusi nel braccio degli "infami":

