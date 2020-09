Marchi svergogna la Raggi. Alle urne arrivano i cinghiali

21 settembre 2020 a

Cinghiali al seggio elettorale. A Roma succede anche questo. Come dimostra il video rilanciato su Facebook da Sergio Marchi, al seggio di via Giuseppe Taverna, nel Municipio 14, è arrivata un'intera famigliola di animali selvatici. Tra gli sguardi increduli di impiegati comunali e elettori, gli animali sono stati poi allontanati dall'area. Ma la situazione è ormai senza ritorno e la sindaca Raggi continua a fare orecchie da mercante.

Sul sito 7Colli Sergio Marchi svergogna la sindaca e parte all'attacco: "Si tratta in sintesi di una famigliola di cinghiali a passeggio in zona Monte Mario - scrive Marchi - Cosa che di per se' non fa nemmeno più notizia. Considerato che non si tratta del primo avvistamento in città di questi simpatici animali. Che ovviamente non dovrebbero stare liberi e allo stato brado. Perché possono diventare anche aggressivi, e comunque rappresentano un pericolo. Per l’incolumità personale dei cittadini e per la salute pubblica". Cos'altro bisognerà aspettare prima di ottenere un intervento risolutivo da parte della Raggi?

