Roma, guasto alla conduttura e Testaccio diventa una piscina: via Giovanni Branca sott'acqua

I cittadini di via Giovanni Branca a Testaccio nel cuore di Roma sono infuriati, la strada è allagata e da ormai due giorni sono senza senza servizi idrici. La protesta dei residenti monta ma nonostante il guasto causato dai lavori sulla rete elettrica nessuno è ancora intervenuto.

"Via Giovanni Branca ridotta come una piscina" denunciano dal circolo di Fratelli d’Italia di zona sul sito 7Colli.it con tanto di video del dirigente del partito di Giorgia Meloni Alessandro Cochi. "La situazione di via Branca è semplicemente scandalosa - attacca Cochi - Perché ormai l’acqua zampilla da due giorni dal sottosuolo. La segnalazione al comune e all’Acea è stata fatta per tempo. Ma purtroppo ancora non si è visto nessuno. I cittadini di Testaccio pagano le tasse come gli altri, e la Raggi ma anche la presidente PD del Municipio I Centro Storico dovrebbero fare molto di più".

