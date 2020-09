Omaggio a Salvo D'Acquisto con la proiezione del corto "Per Non Dimenticare"

17 settembre 2020 a

a

a

In occasione del centenario della nascita e dell’inaugurazione del museo storico dedicato a Salvo D’Acquisto l’associazione Fregene per Fellini ha deciso di rendere omaggio all’eroe di Palidoro con la produzione del cortometraggio “Per non dimenticare” con la straordinaria partecipazione di Flavio Bucci in una delle sue ultime apparizioni e con le musiche del maestro Stelvio Cipriani.

La proiezione avverrà a favore della cittadinanza il giorno 23 settembre alle ore 20.00 presso il Don Chisciotte a Palidoro, nei pressi di quei luoghi di storia e dolore che oggi racchiudono tutta la forza e il valore di un uomo e una generazione che non solo vanno commemorati ma anche ricordati costantemente. Alla kermesse, organizzata da Massimiliano Catini, prenderanno parte il vicepresidente del consiglio regionale, Giuseppe Emanule Cangemi, il presidente della Fondazione Foedus, Mario Baccini, e il produttore Marco Sani.

“Il nostro futuro, le nuove generazioni - racconta Massimiliano Catini ideatore del progetto per il cortometraggio e promotore della serata - non possono prescindere dal ricordo di quanti come il brigadiere Salvo D’Acquisto hanno compiuto sacrifici per la Patria e per noi che oggi possiamo essere liberi nelle nostre scelte. Questi valori e questo ardore vanno ricordati e tramandati e noi che viviamo su questo territorio così segnato dalla storia abbiamo il dovere morale di ricordare e tramandare per educare ed insegnare il valore dell’altruismo, del bene comune che da sempre ci caratterizza: in questo periodo così difficile che ci ha visto superare “con le ossa rotte” una pandemia difficile, il sentimento di comunità, di solidarietà, è stato, è e sarà fondamentale per continuare a Reputarci una collettività che può crescere. Volgiamo che i giovani imparino chi era il brigadiere salvo d’Acquisto e capiscano che il suo sacrificio senza retorica ma con lo spirito di chi vuole costruire il proprio futuro con dei valori di civiltà. Per me, in particolare, questo corto ha un valore anche sentimentale perché Flavio Bucci, un uomo inimitabile per la sua grandezza attoriale e umana, ha scelto di vivere gli ultimi anni della sua vita nel nostro territorio e ha preso parte a questo mini filmato perché voleva contribuire personalmente a questo atto civico di memoria, a lui e al produttore Marco Sani vanno i nostri ringraziamenti più sentiti”.

“Il cortometraggio “Per non dimenticare“ - spiega il produttore Marco Sani - non è stato pensato solo per raccontare l’evento ma principalmente per stimolare un momento di riflessione su come oggi possiamo vivere democraticamente grazie al sacrificio di persone come Salvo D’Acquisto.

È inoltre fondamentale ricordare come tutto il territorio tra Palidoro e Passoscuro sia sempre stato molto vicino al suo “eroe “ tanto che già nel 2002 fu iniziata una autotassazione tra la popolazione per far realizzare una statua in bronzo. La statua veniva quindi portata a S. Pietro e benedetta dal S. Padre Karol Wojtyla e quindi eretta , dopo molte traversie, nella piazza di Passoscuro a lui dedicata il 23 settembre 2005”.

