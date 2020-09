L'infornata di Zingaretti, quei due nomi sulla lista

10 settembre 2020 a

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

leggendo il vostro articolo “ Infornata senza fine. Il vizietto di Nicola. I giudici vietano e lui assume ”, pubblicato nell’edizione del 10/09/2020 de “Il Tempo”, ho notato il mio nome (Simone Patella) nella lista degli incarichi esterni affidati dall’Amministrazione Regionale.



Con la presente sono ad informare che il ruolo dirigenziale che attualmente ricopro, mi è stato affidato a seguito di regolare concorso, bandito dalla Regione Lazio, conclusosi per me positivamente con il raggiungimento della seconda posizione in graduatoria (quindi quale vincitore del concorso).



Il risultato del concorso è facilmente verificabile nella pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 24/09/2019, che riporta la graduatoria finale (approvata con determina n. G12551 del 23/09/2019).



Tra i nomi indicati nella lista, è presente anche quello del collega Andrea Corbelli. Come me, anche il collega ha ottenuto il suo incarico a seguito di partecipazione al concorso per dirigenti e non come affidamento esterno.



Per quanto sopra comunicato, chiediamo che sia pubblicata una rettifica all’articolo, con lo scopo di comunicare correttamente ai vostri lettori la lista degli incarichi esterni affidati dalla Regione Lazio, tra i quali non rientrano i nostri incarichi, che infatti derivano dalla partecipazione ad un regolare concorso, poi vinto.



Restiamo in attesa di un link che riporti tale rettifica, visibile dai vostri lettori

Cordiali saluti

Simone Patella, per conto anche di Andrea Corbelli





Ing. SIMONE PATELLA

DIRIGENTE AREA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE

RISPOSTA - I dati pubblicati nell'articolo sono stati tratti da un documento ufficiale, tutt'ora agli atti, del sindacato Fedirets - Federazione dirigenti e direttivi Regione Lazio.

