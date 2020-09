Election day in provincia di Roma e nel Lazio: per la Raggi e Zingaretti test prima del Campidoglio

Fernando M. Magliaro 07 settembre 2020 a

Non ci sono solo il referendum e le Regionali. Nel Lazio, il 20 e 21 settembre, si voterà anche per il rinnovo di 36 sindaci e Consigli comunali: 15 in provincia di Roma; nove in quella di Frosinone; sette nel reatino; tre in provincia di Viterbo e due in quella di Latina. Di questi 36 comuni al voto, 11 hanno popolazione superiore ai 15mila abitanti e, quindi, nel caso che al primo turno nessuno superasse la metà dei voti validi, si andrebbe al turno di ballottaggio fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Questi 11 Comuni over 15mila sono tutti politicamente rilevanti e gli esiti del voto possono costituire un test in vista dei prossimi appuntamenti come le Comunali di Roma del 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Il più popoloso è il Comune di Albano Laziale che conta oltre 38mila abitanti. Dopo due mandati, finisce l’era di Nicola Marini, esponente Pd, che, quindi, non può più ricandidarsi. Al suo posto, sostenuto da ben nove liste, il centrosinistra candida Massimiliano Borelli, consigliere comunale di lunghissimo corso (prima elezione nel 1996) e dal 2010 ininterrottamente presidente del Consiglio comunale. Borelli è anche consigliere in Città Metropolitana nonché uno degli uomini di Zingaretti che lo aveva nel proprio staff quando era presidente della Provincia di Roma e poi ancora in Regione Lazio. Di contro, il centrodestra candida Matteo Orciuoli, sostenuto da 7 liste. Completano il quadro, Luca Nardi per i 5Stelle e Bruno Valentini per il PCI.

Secondo per popolazione è il Comune di Genzano, quasi 24mila abitanti, che torna al voto anticipatamente per il crollo della Giunta 5 Stelle eletta nel 2016 con il sindaco Daniele Lorenzon, sfiduciato dai suoi a marzo 2019. Qui i 5 Stelle si ripresentano con Walter Ippolito ma la partita vera si gioca fra il centrodestra che candida Pierluigi Rosatelli, e il Pd (con 4 civiche) che porta Carlo Zoccoletti. Chiudono l’elenco degli aspiranti sindaci, Flavio Gabbarini, sostenuto da 3 civiche, e Roberto Borri, PCI e una civica.

Altre elezioni il cui esito ha un forte rilievo politico sono quelle di Colleferro. Qui, l’uscente Pierluigi Sanna (Pd e 4 civiche) si ripresenta forte della chiusura anticipata dell’inceneritore della città decisa, un anno prima della scadenza contrattuale, dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che ha così regalato a Sanna un bel viatico per la rielezione. Anche perché il centrodestra, consapevole di non avere chance, a preferito tentare la strategia della divisione fra candidati - Rocco Sofi sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia più una civica, e l’ex sindaco Mario Cacciotti portato da Forza Italia e due civiche - per tentare la carta della massimizzazione dei consiglieri comunali eletti. I 5Stelle si presentano con Daniele Capuano e conclude l’elenco dei candidati Valerio Giuffré con una civica a sostegno.

Altro comune dove i 5 Stelle hanno miseramente fallito riportando l’amministrazione al voto anticipato è Anguillara Sabazia dove venne eletta nel 2016 Sabrina Anselmo sfiduciata dai suoi a febbraio di quest’anno. Qui, i grillini non si ripresentano nemmeno. Quindi, la partita si gioca fra Michele Cardone, per il Pd, e Angelo Pizzigallo, per il centrodestra, che però ha in Sergio Manciuria, altro candidato sostenuto da tre liste civiche, un pericoloso competitor a destra. Conclude l’elenco dei candidati Francesco Falconi, avvocato, consigliere comunale uscente e nella passata consiliatura sostenitore della giunta grillina.

Anche ad Ariccia e a Rocca di Papa si terranno elezioni anticipate ma non a causa dei dissidi di maggioranza quanto per il decesso dei due sindaci eletti nel 2016: Roberto De Felice ad Ariccia, scomparso a febbraio scorso; ed Emanuele Crestini a Rocca di Papa deceduto nel giugno 2019 a seguito degli esiti di un incendio sviluppatosi nel palazzo comunale dal quale il primo cittadino uscì per ultimo, dopo aver messo in salvo tutti i presenti. Entrambi erano stati eletti con liste civiche e in entrambi i comuni si affrontano 6 sfidanti per la poltrona di sindaco. Ad Ariccia, per il centrosinistra corrono Emilio Tomasi (centrosinistra), Gianluca Staccoli (centrodestra), Emanuele Imperioli (M5S) e tre civici: Enrico Indiati, Giorgia La Loggia e Emilio Cianfanelli.

A Rocca di Papa, i 6 in corsa sono: Andrea Croce (centrosinistra), Massimiliano Calcagni (centrodestra), Marco D’Antoni (M5S). Anche qui, chiudono tre civici: Elisa Pucci, Veronica Cimino e Enrico Fondi.

Chiude l’elenco dei Comuni sopra i 15mila abitanti della provincia di Roma, quello di Zagarolo. Qui, il sindaco uscente, Lorenzo Piazzai (Pd e tre civiche) ha deciso di non ripresentarsi per il secondo mandato e lascia, quindi, il campo alla vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Emanuela Panzironi. Contro di lei il centrodestra schiera Marco Bonini. Assenti i 5 Stelle, ci sono però tre candidati civici: Giacomo Vernini, Marco Ricciardi e Giovanni Luciani.

PROVINCIA DI LATINA

Sono solo due i comuni al voto in provincia di Latina e sono entrambi al di sopra dei 15mila abitanti: Terracina e Fondi. I sindaci uscenti, Salvatore De Meo a Fondi (Forza Italia) e Nicola Procaccini a Terracina (Fratelli d’Italia) sono stati entrambi eletti al Parlamento europeo solo che il primo, diventato sindaco nel 2015, ha di fatto completato il mandato da primo cittadino mentre il secondo, sindaco dal 2016, porta il Comune al voto anticipato di un anno. In entrambi i comuni il centrodestra si presenta diviso: a Fondi, Lega e Forza Italia sostengono Beniamino Maschietto, mentre FdI porta Giulio Mastrobattista. A Terracina, i meloniani candidano Roberta Ludovica Tintari, e Lega e forzisti Valentino Giuliani. In realtà non è la prima volta che accade questa divisione alle elezioni anche se alla fine ha comunque prevalso il candidato di centrodestra. Di contro, a Fondi il Pd candida Ranieri De Filippis, dirigente della Regione Lazio. I 5Stelle si presentano con Giuseppe Manzo e chiudono due candidati civici: Luigi Parisella e Francesco Ciccone. A Terracina, invece, il Pd candida Armando Cittarelli, i 5Stelle Pietro Vanni e si contano tre civici: Andrea Bennato, Gianfranco Scisione e Gabriele Subiaco.

PROVINCIA DI FROSINONE

Qui c’è un solo comune over 15mila che va al voto: Ceccano. Anche in questo caso di tratta di un voto anticipato dovuto alla caduta del sindaco Roberto Caligiore, eletto nel 2015, alla testa di liste civiche e sfiduciato nel marzo 2019. Caligiore si ripresenta sotto le insegne del centrodestra mentre il Pd, che non ha presentato il proprio simbolo, candida l’ex presidente del Consiglio Comunale, Marco Corsi, il quale dovrà anche guardarsi a sinistra da Emanuela Piroli, in lista con i Verdi e due civiche. Qui, assenti sia i 5Stelle che altri candidati civici.

PROVINCIA DI VITERBO

Anche qui, c’è un solo comune che supera i 15mila abitanti e che va al voto: Civita Castellana. Lo scorso anno venne eletto un candidato della Lega, Franco Caprioli, che, dopo una serie di scontri interni con la sua maggioranza e problemi di salute, ha preferito dimettersi lo scorso giugno. Qui vanno al voto per il centrodestra Luca Giampieri, per il Pd Domenico Ciancilla, per Rifondazione Comunista Yuri Cavalieri e, infine, per i 5Stelle, Maurizio Selli.



