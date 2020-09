Sabrina Ferilli: non ho motivi per non rivotare la Raggi

05 settembre 2020 a

"Ad oggi non ho motivi per non rivotare Virginia Raggi". Si schiera, Sabrina Ferilli, sull'elezione del sindaco di Roma. E ci dice che lei la Raggi l'ha votata. E la rivoterebbe ancora.

L'attrice romana, intervistata durante la festa del Fatto quotidiano, ha poi detto che il referendum non lo avrebbe fatto durante la pandemia e che comunque lei è per il "no".

Un accordo tra centrosinistra, sinistra e Movimento Cinque Stelle si può fare in modo organico o solo perché c’è Salvini da contrastare? «A parte il fatto che se anche ci fosse solo questo - dice ancora la Ferilli - potrebbe essere benissimo un motivo. I motivi possono essere tanti. Questo è uno valido per cui unirsi. E a di fuori di questo credo che si siano ritrovati su alcuni punti e quindi perché no? In questo periodo che ha annientato un pianeta a causa della pandemia, questo governo, frutto di questa coesione, ha fatto bene».

Su Berlusconi contagiato dal coronavirus, poi l'attrice ritiene che l'intervento di De Benedetti sia stato inopportuno. "Una battuta schifosa che rende il personaggio molto piccolo", ha detto.