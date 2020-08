Terremoto Raggi nel Movimento: se ne va pure l'ex candidato sindaco De Vito

13 agosto 2020 a

a

a

Non si arresta il terremoto provocato nel Movimento 5 stelle romano dalla ricandidatura a sindaca di Virginia Raggi. Dopo le accuse alla prima cittadina lanciate da Enrico Stefàno, il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito lascia il Movimento 5 stelle e annuncia sul suo profilo Facebook la nascita di un nuovo movimento politico. Il tutto all’indomani dell’annuncio di Virginia Raggi di ricandidarsi a sindaco di Roma.

Il nuovo movimento politico si chiamerà «Crea Movimento». «Creerò per sentirmi diverso, per essere diverso - scrive De Vito -. La consapevolezza del potere di Creare è collegata alla percezione di Libertà. Ora più che mai sento il bisogno di sentirmi libero di Creare, di Creare me stesso, di Creare un nuovo mondo. Ho necessità di chiudere un ciclo, doloroso e pieno di sacrifici, che ho affrontato e superato, portando con me la preziosa esperienza che mi ha reso consapevole e pronto. Il buio ti pone nella posizione difficile di guardarti dentro - continua nel suo post De Vito - e di far uscire tutto ciò che ti teneva fermo e legato ad una vita che non è in grado di darti più nulla. Nel buio dell’ingiustizia si urla, si piange, ci si arrabbia contro tutto e tutti. Ma poi mi sono addormentato per stanchezza, per sfinimento, svuotato. Ed il risveglio è stato silenzioso e piacevole. All’improvviso il vuoto ha iniziato a riempirsi di nuovo pensieri, leggeri, semplici. Mi sono accorto di essere libero. Libero di Creare me stesso e di far parte di un nuovo percorso di evoluzione. Riascolto le parole guerriere. Plasmo corpo e mente come voglio. Ho consapevolezza di me stesso e delle mie potenzialità. Equilibrio, forza, volontà. Mi accorgo di esserci. È il momento. Qui e ora. È il momento di non ripetere, ma Creare. ’Creare movimentò, movimento di energia positiva nel laboratorio del divenire», conclude De Vito.