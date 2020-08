Annullato il concorso Cotral per 100 autisti. Palozzi annuncia un'interrogazione e accusa Zingaretti

08 agosto 2020 a

Adriano Palozzi di Cambiamo! interviene sulla questione dell'annullamento del concorso indetto dalla Cotral spa per 100 autisti: "Si rimane abbastanza perplessi - scrive il consigliere regionale del Lazio - rispetto ai particolari stampa che stanno emergendo in merito al concorso, indetto dalla Cotral spa, per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico. Il bando di selezione sarebbe stato annullato dalla azienda regionale a causa di presunte illiceitá in merito alle attestazioni e alle dichiarazioni relative alla conoscenza della lingua inglese da parte di alcuni candidati. Siamo di fronte a una vicenda perlomeno poco chiara, in perfetto stile Cotral, che necessita di chiarezza e trasparenza amministrativa, ma che al contempo fa sorgere alcune domande sull’operato della azienda. Presenterò una interrogazione all’attenzione del presidente Zingaretti, esercitando la funzione di sindacato ispettivo rispetto alle evidenti anomalie espresse da numerosi cittadini. In particolare, chiediamo al governatore del Lazio e al presidente della Cotral spa, Amalia Colaceci: su quali reali motivazioni si è deciso di annullare il bando di selezione, invece di attingere, scorrendo la graduatoria che si è composta in via provvisoria? Perché tanta inflessibilità quando la conoscenza della lingua inglese non risulterebbe nemmeno tra i requisiti vincolanti del concorso per autisti? L'annullamento, nei fatti, rischia di ledere i diritti di quei candidati che hanno rispettato regole e procedura del concorso. Da Cotral e Regione Lazio servono risposte chiare e adeguate, a maggior ragione in un momento di forte crisi occupazionale come quello generato dall'emergenza sanitaria" conclude Palozzi.