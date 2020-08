Magliana, irrompe nell'autosalone e rapina un impiegato. Ma la vittima lo fa arrestare

Mary Tagliazucchi 05 agosto 2020 a

Magliana violenta. Come una furia, si è introdotto in un autosalone della zona, e dopo aver infranto una vetrata e un televisore a suon di pugni, armato di un coltello ha minacciato un impiegato a cui ha anche sottratto il cellulare, per costringerlo a seguirlo presso uno sportello bancomat situato nelle vicinanze per prelevare del contante.

Allertati da una segnalazione al 112, sono subito accorsi sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato un giovane romano di ventitre anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di rapina aggravata, tentata estorsione e ricettazione.

Solo l’inaspettata reazione della vittima ha fatto desistere il rapinatore dal suo intento che è stato costretto alla fuga. Una fuga breve visto che, le diverse pattuglie dei Carabinieri giunte sul posto, sono riuscite a rintracciare l’aggressore poco dopo presso la propria abitazione. La perquisizione, ha consentito ai militari di rinvenire il cellulare della vittima, occultato all’interno del bauletto di uno scooter, che da accertamenti è risultato rubato.

Dopo l’arresto il giovane è stato prima medicato, a seguito delle lesioni riportate alle mani, e successivamente portato in caserma dove ha trascorso la notte, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.