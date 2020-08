Fiamme a Tor di Valle, va in tilt la Roma-Lido

Massimiliano Gobbi 05 agosto 2020 a

Ancora fiamme a Tor di Valle. Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando di Roma sono dovuti intervenire in via del Mare al capannone di ceramiche Venturini dopo l'incendio scoppiato ieri sera. Le operazioni di bonifica e raffreddamento, durate tutta la notte non sono bastate a mettere in sicurezza l'area. I intorno alle 14.30 di oggi, altre squadre dei pompieri sono ritornate sul posto per bloccare dei focolai che hanno colpito parquet e altro materiale. Nella giornata di ieri, inoltre, tredici persone, che occupavano l’area di un vecchio cantiere, sono rimaste intrappolate dalle fiamme. Il rogo ha mandando in tilt anche la Roma-Lido chiusa fino a questa mattina.