Degrado Capitale: l'incendio svela la discarica abusiva nel parco a San Basilio

Ai roghi che stanno devastando la Capitale in queste ultime settimane, si aggiunge il recente incendio nel parco di Aguzzano nel quartiere di San Basilio a Roma.

Le fiamme, oltre a distruggere circa il 10% del parco regionale che si distende per cinquanta ettari sul territorio di Roma Capitale, hanno scoperto una discarica abusiva che comprende rifiuti di ogni tipo: inerti, materiali di cantiere, prodotti chimici, bidoni di vernice, amianto e plastiche varie. Rifiuti pericolosi non solo per il parco ma anche per i residenti della zona, dato che a qualche centinaio di metri è presente il fosso di San Basilio e quindi con il conseguente rischio di inquinamento delle falde.

Una situazione allarmante dalle caratteristiche di un danno ambientale che, ad oggi, sembra non preoccupare però l’ente gestore RomaNatura, nonostante le segnalazioni di cittadini e associazioni che chiedono a gran voce la bonifica del parco in cui l’amministrazione capitolina ha anche realizzato una biblioteca ed un Centro di Cultura Ecologica, oltre al recente Stabilimento Urbano aperto lo scorso 1 agosto per affiancare le altre aree relax promosse da Roma nei municipi VI, IX, XI e XII.

Il sito è stato anche oggetto di sopralluogo da parte dell’Associazione ‘Dillo a Noi Roma’ e del consigliere regionale della Lega Laura Corrotti. “Le istituzioni, dopo aver visto sotto i loro occhi l’evolversi di una vera e propria discarica abusiva, l’ennesima sul territorio di Roma – commenta la consigliera leghista - devono ora almeno intervenire tempestivamente per risanare quanto prima un danno che potrebbe avere ripercussioni sulla salute dei residenti. Durante il mio sopralluogo ho potuto vedere una quantità di rifiuti che prima era solamente nascosta e che ora necessità di una bonifica per ridare il prima possibile l’intero parco nella disponibilità dei cittadini.”