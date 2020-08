Immigrati, Francesco Storace contro la Raggi: vergogna clandestini nel centro di Roma

04 agosto 2020 a

"Ci stanno prendendo in giro, a Castro Pretorio, nel cuore di Roma, ancora accampamenti e baracche, è vergogna clandestini. In compenso c’è la pista ciclabile". La denuncia è quella di Francesco Storace sul sito 7Colli.it In pieno centro, sotto gli occhi di tutti, regnano bivacchi di clandestini, immondizia e degrado e vicedirettore de Il Tempo se la prende con la sindaca M5s Virginia Raggi: "Questa sindaca non si rende conto dei danni che provoca alla città. Il che, aggiunto alla nefasta politica migratoria del governo Conte, rischia di distruggere Roma. Ci chiediamo che cosa aspetti a muoversi Virginia Raggi. I social sono strapieni di immagini di questo schifo in pieno centro della città e lei non dice nulla. Vada a farselo uno di quei video che le piacciono tanto in mezzo a quegli extracomunitari, si informi da dove vengono, come sono arrivati, come campano".