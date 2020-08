Fa un caldo bestiale e i cinghiali si prendono il "nasone". La foto è già cult

02 agosto 2020 a

Il caldo africano fa impazzire anche i cinghiali che cercano refrigerio tra fontane e nasoni. Come questi esemplari immortalati in una foto, scattata ieri sabato 1 agosto, che sta facendo il giro dei social. Siamo in via Cina, al Torrino, e i tre grossi cinghiali spossati dalle temperature africane di questi giorni si dividono il filo d'acqua che esce dalla fontanella. La posa dei tre animali selvatici, che come molte altre specie sono ormai ospiti fissi nella periferia romana, è particolarmente evocativa. Materiale da meme per una città sempre più bestiale.