Roma, l'incendio paralizza la via del Mare e via Ostiense

01 agosto 2020 a

a

a

Un incendio ha paralizzato la via del Mare e via Ostiense, chiuse per ore in entrambi i sensi di marcia. Il rogo esploso nell'area intorno all'ex ippodromo Tor di Valle ha mandato in tilt la viabilità di una domenica già infernale per il caldo, intrappolando gli automobilisti in transito.

La via Ostiense è rimasta percorribile dal Grande Raccordo Anulare fino a via di Decima. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Il fumo del rogo ha ricoperto il quartiere dell’Eur come si vede nelle foto scattate dall'esponente di Fratelli d'Italia Federico Rocca che, in un video, ha raccontato cosa stava accadendo.