Roma, autobus dalla Romania spariti a Tiburtina. Il sospetto: evitano i controlli anti-coronavirus

Erano attesi centinaia di passeggeri provenienti dalla Romania ma alla stazione Tiburtina di Roma è arrivato un solo autobus da Bucarest da cui è sceso un unico passeggero. Gli altri pullman provenienti dalla Transilvania, quattro secondo il programma dell'autostazione, non sono mai arrivati. Il motivo? Corse cancellate. Ma il caso ha subito insospettito gli esperti del Sistema sanitario regionale: da giovedì scorsi è scattata l'attività speciale con i medici dell'Uscar in campo per sottoporre ai test sierologici chi sbarca a Roma con i pullman dall'est Europa, dopo l'emergenza esplosa tra badanti e colf positive e rientrate in Italia.