Piazza del Popolo si fa bella di notte con le nuove luci a led

«La potenza della luce e il fascino dell’arte. Continua il lavoro per dare risalto alle bellezze che Roma offre attraverso le nuove illuminazioni. Ieri sera abbiamo inaugurato la rinnovata illuminazione artistica di Piazza del Popolo: nuovi proiettori di luci a LED di ultima generazione con ottiche di precisione illuminano ora l’obelisco al centro della piazza e la storica Fontana dei Leoni, costituita da quattro vasche alla base dell’obelisco, e di altre due fontane situate ai lati della piazza: la Fontana della Dea Roma e la Fontana del Nettuno». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

«Adesso l’intera area a due passi da Villa Borghese e dall’affaccio del Pincio, ha un aspetto ancora più suggestivo e affascinante. Si tratta di una delle piazze più belle e apprezzate al mondo, luogo di passaggio per tanti romani e meta di grande interesse per i turisti - prosegue la prima cittadina -. Guardiamo al futuro coniugando innovazione, sostenibilità ambientale, rispetto e tutela delle caratteristiche del luogo. Ci prendiamo cura delle nostre Basiliche, delle nostre piazze, dei nostri monumenti, degli angoli più belli di Roma. Allo stesso tempo proseguiamo il lavoro per riportare la luce anche in numerose zone periferiche della città».