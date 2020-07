Si schianta contro il camion dei rifiuti, un morto sulla Tiburtina. Traffico in tilt

Massimiliano Gobbi 23 luglio 2020 a

Incidente mortale questa notte sulla via Tiburtina. Una Lancia Ypsilon si è scontrata con un compattatore dei rifiuti Iveco 56, ad avere la peggio il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni deceduto sul colpo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 3 all’altezza del civico 1331 di via Tiburtina, nella zona compresa tra Settecamini e il Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Casilino, che hanno effettuato i rilievi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobilista abbia, per motivi in fase di accertamento, invaso la carreggiata opposta, proprio mentre sopravveniva il mezzo pesante, un Iveco 56 della ditta AVR, che lavora per conto di AMA per il trasporto della carta e del cartone. A causa del violento scontro frontale è rimasto ferito anche il conducente del camion, un uomo di 55 anni, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Traffico in tilt con code e rallentamenti.

Il corpo del 58enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferito a Tor Vergata per l’esame autoptico.