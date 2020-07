Incendio a Spinaceto. Fiamme alte a pochi metri dalle abitazioni

23 luglio 2020 a

Roma continua a bruciare. Dopo gli incendi di questi giorni, un maxi rogo sta minacciando le abitazioni a Spinaceto, nel quadrante sud di Roma. Fiamme altissime si registrano su più fronti, in via Degrenè, via Caduti della Resistenza, via Salvatore Lorizzo, via Caduti Guerra di Liberazione, via Stame a pochi metri di distanza dalla statale Pontina. A prendere fuoco una vasta area di sterpaglie con le fiamme alimentate dal vento che hanno preso forza rapidamente avvicinandosi minacciose in strade e in prossimità di alcune abitazioni.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco con le squadre provenienti dall'Eur, Ostiense più la boschiva di Fiumicino e quella di Cerveteri. Presente anche il Dos, botte e il supporto aereo del Drago 57 più quello di un altro elicottero della Regione Lazio. Nessuna abitazione è rimasta coinvolta né evacuata al momento. Presenti, inoltre, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso via di Mezzocammino.