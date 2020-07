Rogo al campo rom, enorme nube tossica copre Roma Sud. I residenti: "Ci avvelenano"

20 luglio 2020 a

Una grande nube tossica copre il cielo di Roma Sud. E' il risultato del grande incendio di ieri sera al campo nomadi di via Candoni, I residenti sono esasperati: "Ieri c'era una puzza soffocante di plastica bruciata, ci siamo dovuti barricare in casa. E oggi la nube tossica è ancora lì. Non ne possiamo più, ci avvelenano", dice Claudia, 36enne che vive all'Eur. In assenza di vento il fumo grigio è ancora lì, ben visibile dalla strada e dai tetti delle case. I vigili del fuoco ieri hanno impiegato ore ed ore per spegnere le fiamme che hanno interessato l'area boschiva vicina al campo nomadi. Episodi come questo non sono certo una novità, ma i residenti sono sempre più preoccupati. E chiedono un intervento immediato del Comune di Roma guidato da Virginia Raggi. Un'altra signora che vive a Laurentina racconta: "Stamani sul mio terrazzo c'erano frammenti minuscoli di rifiuti bruciati portati dal vento e in casa si sente ancora la puzza".