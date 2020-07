Ecco la lista dei nuovi presidi negli istituti romani

Valentina Conti 18 luglio 2020 a

a

a

Cambia la mappa dei capi di istituto della Capitale tra sorprese e novità. La definizione degli incarichi è cristallizzata nel documento (sotto il file allegato) che illustra i movimenti dei dirigenti scolastici dell’intera regione per l’anno scolastico 2020-21 firmato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Rocco Pinneri. Tanti i presidi confermati alla scadenza del contratto. Tra loro anche nomi noti, come Valeria Defina all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Paola Senesi al Liceo classico Giulio Cesare di Corso Trieste, Tiziana Sallusti al Mamiani, Stefano Sancandi al Primo Levi, Patrizia Giordano all’IC Goffredo Petrassi a Vigna Clara, Federico Spanò all’IC Via T. Mommsen alla Caffarella, Anna Messinese al superiore Giorgio Ambrosoli di via della Primavera, Chiara Simoncini all’IC Artemisia Gentileschi, Filomena Sannino all’Aristotele, Paolo Maria Reale al Convitto Nazionale di Prati, Franca Ida Rossi al magistrale Vittoria Colonna, Elisabetta Giustini al Galilei, Luciana Billi al Leonardo Da Vinci, Clara Rech al Visconti (incarico nominale). Al Liceo Albertelli all’Esquilino, scuola storica della città, arriverà, dal Pascal, Antonio Volpe (per mutamento d’incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione). Sostituirà Antonella Corea, reggente anche del vicino Liceo Cavour di via delle Carine, andata in pensione. Al Cavour approderà invece la ds Claudia Sabatano (per mutamento d’incarico in costanza di contratto individuale e in casi eccezionali comprovati), ex dirigente dell’IC Perlasca a Pietralata. Poi Monica Galloni...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI