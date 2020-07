Paura a San Basilio, due operatori Ama colpiti da un fucile ad aria compressa

16 luglio 2020 a

A Roma due dipendenti Ama sono stati feriti da colpi di fucile ad aria compressa durante il loro turno di lavoro nel quartiere San Basilio. "Un episodio vergognoso, un gesto gravissimo che condanniamo con forza. Solidarietà ai due lavoratori, siamo al vostro fianco", ha scritto in un tweet la sindaca Virginia Raggi. A ricostruire quanto successo è l'Ama: "Due lavoratori Ama, mentre erano intenti ad effettuare le operazioni di pulizia attorno ad una postazione di cassonetti in via Mechelli nel quartiere San Basilio, sono stati colpiti da alcuni proiettili sparati da un fucile ad aria compressa. I colpi, esplosi da un palazzo antistante, hanno raggiunto un’operatrice ad un braccio, causando lesioni guaribili in 10 giorni, e il secondo lavoratore di striscio ad una gamba".