Scandalo sicurezza, a Ostia il commissariato ha solo una Panda

Tutte le vetture sono fuori uso e a Ostia il commissariato si deve arrangiare con solo un'auto, il mitico "pandino". Nel più grande e popoloso quartiere di Roma, nei giorni più caldi dell'estate che porta migliaia di bagnanti sul litorale di Ostia, la Polizia può fare affidamento solo su una piccola utilitaria. La denuncia arriva dal Mosap - Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.

"Nel più grande e popoloso quartiere di Roma, ssempre sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine, queste ultime come la Polizia di Stato devono fare affidamento su una piccola auto, la 'mitica' Panda in quanto ben 5 auto, ovvero di 2 Seat Leon assegnate, una incidentata da gennaio e una con il radiatore da sostituire già in officina; poi ci sono 3 Fiat Punto una sta facendo il tagliando e ha il tetra e due sono vecchie e senza tetra. Insomma il Lido di Roma in piena estate è controllato dal Commissariato di Ostia con una Panda con tetra che stanno usando come autoradio con 3 operatori", si legge in una nota del sindacato di polizia Mosap per bocca del suo segretario generale Fabio Conestà, dopo aver ascoltato le proteste degli operatori del commissariato lidense.

"Sì parla tanto di rafforzamento, di riorganizzazione in particolare in alcuni territori, come appunto Ostia, dove la criminalità è sempre stata protagonista e poi - è la dura critica di Conestà - come nella giornata di ieri con la Fiat Panda é stato effettuato l'accompagnamento presso l'ufficio immigrazione di un soggetto extracomunitario per le verifiche di regolarità sul territorio nazionale dello stesso. Non essendoci altre soluzione come mezzi e data l'indisponibilità di un'auto specializzata l'accompagnamento è stato effettuato con la piccola Fiat con colori di istituto".