Roma, il sondaggio sulla sindaca: due elettori su tre non rivogliono la Raggi

Gianluca La Rosa 10 luglio 2020 a

a

a

Due romani su tre bocciano l’ipotesi di un secondo mandato di Virginia Raggi in Campidoglio. Ad un anno dall’elezioni il sondaggio realizzato tra il 2 e il 5 luglio e diffuso ieri da "Termometro politico" apre le danze del valzer di numeri che da qui a giugno 2021 accompagnerà la campagna elettorale per il prossimo sindaco. E lo fa con cifre severe per l’attuale inquilina di palazzo Senatorio: il 66,8 per cento preferirebbe non vedere di nuovo il suo nome sulla scheda elettorale.

Così se centrodestra e centrosinistra già si sfregano le mani pronti a contendersi la poltrona più alta del Campidoglio, i fedelissimi della sindaca – che, è bene ricordarlo, ancora non ha ufficializzato una sua ricandidatura – minimizzano e, anzi, guardano ad altri numeri proponendo un’interpretazione alternativa e opposta. Sottolinea ad esempio il capogruppo grillino in Campidoglio Giuliano Pacetti: «Se il 66 per cento è contrario, vuol dire che c’è poco meno di un 35 per cento di romani che voterebbe di nuovo Virginia Raggi, lo stesso dato del primo turno del 2016, tutti ci ricordiamo come andò a finire. Mi pare un buon risultato, no?». In realtà il sondaggio di termometro politico riferisce un dato un po’diverso: solo il 25,1 per cento dei romani sarebbe favorevole a un Raggi bis, mentre l’8,1 non ha sul punto un’opinione. Ma tant’è.

In ogni caso i numeri parlano anche di altro. I romani ad esempio non disdegnano l’ipotesi, proposta in questi giorni dal leader della Lega Matteo Salvini, di candidare un manager alla guida della città: al 32,3 per cento piace questa opzione, mentre il 22 per cento, al contrario, ritiene che per guidare la Capitale serva il profilo di un politico d’esperienza. E intanto se a palazzo Senatorio qualcuno crede ancora all’ipotesi – sempre più improbabile – di un’alleanza M5s-Pd al primo turno, nel resto della città quasi nessuno sembra pensarci, solo il 6,8 per cento.

Mentre in molti, il 42,1 per cento, ritiene probabile che dem e grillini possano stringere un’alleanza al secondo turno. Una percentuale poco superiore al 41,3 per cento di cittadini che crede invece che non ci sarà alcuna alleanza. Nota di colore: Francesco Rutelli è considerato il miglior sindaco degli ultimi anni, preferito dal 32 per cento degli intervistati, segue Veltroni votato dal 19, poi Raggi e Alemanno appaiati intorno al 18. Ultimo in classifica Ignazio Marino: rimpianto solo dal 6,6 per cento dei romani.