Uccide la madre poi si spara. Dramma a Torpignattara

09 luglio 2020 a

a

a

Prima ha sparato alla madre e poi ha rivolto l’arma su di sé e si è suicidato. L’omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento in via Giuseppe Cei, zona Torpignattara: lui, 58enne, avrebbe sparato un colpo di pistola alla madre 78enne, forse malata di demenza senile, e poi si è tolto la vita.

Messina: donna uccisa, dopo omicidio assassino ha tentato suicidio

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e i colleghi della Settima Sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi del caso.