A fuoco bus Atac. Passeggeri salvati dai vigili del fuoco

05 luglio 2020 a

a

a

Un altro bus Atac flambé a Roma, passeggeri messi in salvo dai vigili del fuoco. L'incidente poco prima delle due di oggi pomeriggio, alle 13,50 , presso via della Sorbona all'altezza dello svincolo del GRA, uscita Torrenova. Sul posto la squadra VV. F di Tuscolano 2 (12A) intervenuta per l'incendio di un autobus dell' Atac . Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha escluso che i passeggeri e il conducente rimanessero coinvolti nell'incendio: nessun ferito, ma il mezzo è stato completamente bruciato . Sul posto anche un'autobotte e la polizia di stato.